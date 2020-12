LA SCOMPARSA

Se n'è andato ieri pomeriggio nella sua casa di Montorio Veronese, dopo una breve malattia il pittore Saverio Barbaro. Era nato a Venezia, aveva 96 anni. Lascia un figlio, Flavio che vive a Roma. A stargli vicino fino all'ultimo la governante Fatima Sabir e alcuni amici della Fondazione artistica che porta il suo nome. Non è ancora stata comunicata la data dei funerali che comunque si terranno nel paese veronese. Barbaro verrà sepolto accanto alla compagna di una vita, Turia Battistella. La morte lo ha colto quando solo recentemente erano emerse alcune voci per un possibile allestimento di una sua mostra personale a Venezia.

LA BIOGRAFIA

Essendo nato a Venezia nel 1924 Saverio Barbaro era quasi certamente il pittore veneziano più vecchio e ancora in attività, come ha recentemente ricordato Vittorio Pierobon su questo giornale dopo un incontro avvenuto nel febbraio di quest'anno nella sua ultima bellissima dimora, pare frequentata a suo tempo dallo stesso Dante, a Montorio, vicino Verona. L'artista aveva iniziato la sua attività espositiva nell'immediato dopoguerra, nel 1948 per la precisione, nell'ambito delle iniziative della benemerita Fondazione Bevilacqua La Masa, per statuto riservata esclusivamente ai giovani artisti. Faceva dunque parte di una splendida seconda generazione di artisti - quella dopo i Guidi e Saetti, Musici, Vedova, Santomaso e Pizzinato quali, per citare qualche nome, Renato Borsato, Riccardo Licata, Corrado Balest, Ennio Finzi, Cesco Magnolato, Riccardo Schweizer e Carmelo Zotti che, pur con declinazioni formali palesemente diverse e riconoscibili, dichiaravano sempre e comunque la loro fede nella pittura, una fede che configurava anche la loro più autentica venezianità, pur attingendo ispirazione ciascuno da fonti personali e differenti.

PERSONALITÀ SPICCATA

Tra questi Saverio Barbaro dichiarava forse una personalità caratterizzata da un pittura più densa e materica che, specie perseguendo il suo sogno di un primitivo ed innocente mondo africano, manifestava figure di intensa umanità, assolutamente coinvolgenti. Specie quelle femminili segnate da occhi cerchiati di un nero intenso, mettendo in atto una pittura di forte temperamento affidata allo stesso autonomo valore del colore. Come del resto accade di vedere anche nei pochi paesaggi, anche questi spesso di derivazione africana, citando in particolare il Marocco dove l'artista aveva vissuto molti anni. O nelle concrete nature morte e nei fiori che l'artista avvertiva forse come semplici pretesti per esercitare fino in fondo il linguaggio della pittura.

Un linguaggio che non a caso gli ha consentito di lavorare fino agli ultimi giorni allestendo mostre ed esposizioni di grande interesse come quella, ad esempio, del 2011 nel Palazzo Ducale a Venezia, o l'altra, l'anno successivo, come la grande retrospettiva organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura nel Municipio di Stoccarda in Germania. La considerazione conclusiva inevitabile, con la scomparsa di Saverio Barbaro, è forse quella che, come ormai sempre più spesso si afferma, forse la pittura è morta, salvo poi riflettere che tra i maggiori artisti del XX secolo bisogna ricordare personaggi come Francis Bacon e Lucien Freud e, in tempi più vicini, l'intensità ideativa di Anselm Kiefer e le inquietanti figure rovesciate di Georg Baselitz. Tutti autenticamente pittori. Come Saverio Barbaro.

Enzo Di Martino

