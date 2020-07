IL RITRATTO

Basta pronunciare il suo nome per sentire tutta la potenza e la maestosità di Hollywood: Olivia de Havilland. Molti la ricordano come la dolce e responsabile Melania Hamilton di Via col vento (1939) contrapposta alla fumantina e viziata Rossella O'Hara. In realtà la grande diva dell'età d'oro del cinema hollywoodiano Anni 30 e 40, l'ultima superstite del cast del kolossal con Clark Gable e Vivien Leigh, ha regalato al pubblico ruoli indimenticabili e sorprendenti anche in altre pellicole. Se n'è andata a 104 anni nella sua casa di Parigi, quando le polemiche sul razzismo di Via col vento, esplose poco più di un mese fa dopo la morte di George Floyd, non sono ancora del tutto scemate, visto che il film di Victor Fleming era stato estromesso lo scorso giugno e poi riaccolto nel catalogo della piattaforma HBO Max.

LA REGINA

Colei che viene definita la regina dalla calma raggiante per bellezza pacata e modi discreti, è figlia di un professore inglese, poi avvocato in Giappone (Olivia nasce a Tokyo nel 1916), e di Lillian Fontaine, attrice svezzata alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra, che poi avrebbe dato il cognome alla sorella rivale di 13 mesi più piccola, Joan, prima amata e poi odiata. Galeotto fu lo Shakespeare riletto da Max Reinhardt di Sogno in una notte di mezza estate in cui la de Havilland, appena diciassettenne, passa dall'essere la panchinara dell'attrice titolare a entusiasmare il pubblico dell'Hollywood Bowl di Los Angeles nel ruolo di Ermia.

A quel punto la Warner la mette sotto contratto con il capo Jack Warner completamente invaghito: «Il cervello di un computer nascosto dietro due occhi da cerbiatto». Peccato che il cerbiatto tanto mansueto non si sarebbe dimostrato visto che nel 1943 avrebbe fatto causa alla Warner per diritti sindacali, vincendo, e segnando un precedente devastante nei rapporti tra attori e Studios.

Dopo il successo, arriva per lei il sodalizio con Errol Flynn della quale fa sempre l'innamorata paziente, perbene e morigerata in Capitan Blood (1935), La carica dei 600 (1936) e La leggenda di Robin Hood (1938). Per anni si specula circa una relazione tra i due, lei nega sempre fino a che al talk The Dinah Shore Show rivela nel 1970 che lui la corteggiava nascondendole dei serpenti morti in camerino e che sì: c'era stato un flirt sotto gli occhi di David Niven mai diventato storia d'amore perché Flynn non divorziò dalla seconda moglie.

NOMINATION

Via col vento le fa ottenere la prima nomination Oscar anche se a vincere è Hattie McDaniel nel ruolo oggi considerato razzista della cameriera Mami. Poco male perché la nostra si rifarà con due brillanti prove dove otterrà la statuetta sia per A ciascuno il suo destino (1946) di Mitchell Leisen sia per L'ereditiera (1949) di William Wyler, dal romanzo di Henry James. Entrambi i ruoli denotano la caratteristica essenziale del suo talento recitativo: nascondere qualcosa anche di tormentato e inquietante sotto un aspetto socievole e quasi condannato all'essere addomesticato.

Tutta questa contraddizione inconscia esplode con il capolavoro noir di Robert Siodmak Lo specchio scuro (1946) in cui interpreta due sorelle gemelle, una innocente e l'altra assassina. Notevole anche la sua discesa nella follia come attrice protagonista della Fossa dei serpenti (1948) di Litvak, in cui è una povera donna risvegliatasi all'improvviso dentro un manicomio senza sapere il perché.

La vita privata la vede madre di due bambini e sposata a due mariti, dai quali divorzia rispettivamente nel 1953 e 1979. Ma la storia più dura a livello privato è quella con la sorella Joan Fontaine, dalla quale comincia a prendere le distanze quando la sorella più piccola vince l'Oscar per Il sospetto (1943) di Hitchcock e la sorella maggiore Olivia non le stringe la mano alla Notte delle Stelle.

I FUNERALI

Le due arriveranno ai ferri corti nel 1975 in occasione dei funerali della madre e da allora non si parleranno più. De Havilland sparisce dalla circolazione per un bel po' prima di tornare nella serie tv Feud in cui viene messo in scena lo scontro tra Bette Davis, sua grande amica, e Joan Crawford.

La nostra, poi, non ama affatto il suo ritratto affidato a Catherine Zeta-Jones quando il suo personaggio definisce sua sorella Joan «una puttana». «Gli autori hanno usato la mia reale identità per farmi dire bugie», afferma lei a 101 anni prima di fare causa come ai tempi della Warner Bros. Stavolta però non l'ha vinta, ultima battaglia di questa regina dalla calma raggiante, capace di nascondere, da grande attrice, anche pensieri meno accomodanti nei confronti del mondo del cinema che ne ha fatto una star.

Francesco Alò

