IL LUTTO

A cavallo degli anni Novanta e degli anni zero del 2000 ha fatto parte dei Prozac +, gruppo punk rock che nel 1998 con la canzone Acida aveva fatto ballare più di una generazione di giovani. Nel 2007 era confluita nei Sick Tamburo, eredi del progetto originario, dedicandosi con passione e tenacia, malgrado un cancro con cui ha fatto i conti per anni, malattia affrontata con sofferenza ma senza mai arrendersi, accettando di parlarne pubblicamente.

TRISTEZZA

Il mondo della musica italiana piange la morte di Elisabetta Imelio, avvenuta nella notte tra sabato e domenica all'ospedale del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Bassista e cantante pordenonese di 44 anni, nel 2015 aveva scoperto di essere ammalata di un tumore al seno, che le aveva poi causato una recidiva. Un male che ha cercato di contrastare assieme alla madre Maria Grazia e alla sorella Federica, al marito Francescopaolo Isidoro che ha sposato pochi mesi fa, ma anche assieme ai molti amici, musicisti e non solo, guidata dall'amore per il figlio di otto anni e sostenuta dal suo fratello artistico, il cantante e chitarrista Gian Maria Accusani, al suo fianco prima nei Prozac +, con cui assieme alla cantante Eva Poles formavano un trio di grande potenza rock, e poi nei Sick Tamburo.

LA CARRIERA

Poco più che ventenne aveva mosso i primi passi artistici nella Pordenone dove ancora erano vive erano le energie dell'esperienza del Great Complotto. Nei Prozac + la sua presenza sul palco, unita a quella di Eva Poles, aveva contribuito a dare forza ai brani composti da Gian Maria Accusani, che parlavano, di droghe, solitudine e malessere esistenziale. Cinque gli album di inediti usciti tra il 1996 e il 2004, oltre a tre di raccolte, partecipando come gruppo spalla ai live degli U2 nelle due tappe italiane del loro PopMart Tour, a Roma e Reggio Emilia, nel 1997. Successivamente, con Accusani - che negli anni Ottanta prima dei Prozac aveva fatto parte del gruppo new wave Futuritmi, con Davide Toffolo - aveva dato vita ai Sick Tamburo, continuando a esibirsi fino all'anno scorso, malgrado l'aggravarsi delle condizioni di salute

TRA VITA E ARTE

Nel quarto album dei Sick Tamburo, Un giorno nuovo del 2017, la scelta di parlare della malattia, incidendo anche la canzone La fine della chemio, scritta per lei da Accusani e simbolo della sua personale lotta. Una canzone diventata anche un progetto benefico (a favore dell'Andos di Pordenone e de Le donne in rosa Lago Burida, gruppo di donne operate al seno che pratica canoa kayak e di cui lei era la guida della squadra di dragoboat), con una nuova versione del brano e la partecipazione di artisti come Jovanotti, Tre Allegri Ragazzi Morti, Manuel Agnelli, Samuel, Elisa, Meg, Lo Stato Sociale, Pierpaolo Capovilla e Prozac+. Nel 2018 aveva anche partecipato ai concerti dei Prozac per il ventennale di Acido Acida a Milano e a Treviso e l'anno scorso, con l'uscita dell'album Paura e l'amore, ad alcuni concerti dei Sick Tamburo. «Sono sotto terapia, ma vorrei far capire a chi mi ascolta che la vittoria non sta nello stare in vita o nel morire, nel non avere più il tumore o nell'averlo - aveva raccontato Elisabetta Imelio - Saremo tutti dei perdenti, altrimenti, perché, presto o tardi, finiamo tutti per morire. La vittoria sta nel decidere di essere felici».

Lorenzo Marchiori

