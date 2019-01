Addio Carol Channing protagonista di Hello Dolly

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Da Lorelei Lee in «Gli uomini preferiscono le bionde» alla «matchmacker» Dolly Gallagher Levi in «Hello, Dolly!», Carol Channing è stata una leggenda di Broadway. Tre Tony Awards incluso quello alla carriera, un Golden Globe, una candidatura all'Oscar e quattro mariti, la Channing è morta ieri notte nella sua casa di Rancho Mirage in California.Avrebbe compiuto 98 anni il 31 gennaio, il decesso per cause naturali. «Recitare è l'unica ragione della mia esistenza», aveva detto tornando sul palcoscenico di Broadway nel 1995, a 74 anni,...