Addio alla moglie italiana mister Darcy torna single

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIACi sono coppie in cui le due faccia appartengono alla stessa medaglia. Ci capita pensando a Bill Gates con sua moglie Melinda. E così fu per Steve Jobs con la sua Laurene. E poi ad un certo punto per Lucianone Pavarotti con Nicoletta Mantovani. Un sol respiro. Perché in questi casi le mogli non sono porto dove approdare, ma appuntamento per organizzare una vita parallela ad un mondo che potrebbe soffocarti. Fagocitarti. Annoiarti. Queste signore mogli sono donne che muovono charity e sensibilità. Fondazioni e gesti umanitari....