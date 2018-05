Addio alla magia di Tony Wolfe il creatore di Draghetto e Pingu

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LUTTODraguzzo e Draghetto, Ciccio Sprai, Teddy, Aldin, Pingu, Pandi, i protagonisti delle Storie del bosco... Sono così tanti e meravigliosi i personaggi che oggi vorrebbero disegnarsi sui musini o sulle faccine una grossa lacrima per piangere la morte del loro creatore, il mitico illustratore Antonio Lupatelli, più conosciuto dai bambini e dalle loro famiglie come Tony Wolf o con uno dei tanti pseudonimi utilizzati (Oda Taro, L'Alpino, Antony Moore) nella sua lunga carriera cominciata negli anni 50.Originario di Busseto, in provincia di...