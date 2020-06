È morta l'attrice Taryn Stephanie Power (in foto). Classe 1953, figlia diTyrone Power e Linda Christian, nonché sorella minore di Romina Power, aveva recitato in otto film, fra cui Il conte di Montecristo, Bordella di Pupi Avati, Sinbad e l'occhio della tigre, a metà degli anni 70. Nel 1975, prima di fare ritorno negli Stati Uniti, l'artista aveva avuto un flirt con Lucio Battisti, mentre sul set aveva avuto una breve relazione con Richard Chamberlain. Oltre alla carriere sul grande schermo, Power aveva lavorato in modo saltuario anche in televisione, nelle serie Nel tunnel dei misteri e Matt Houston. Negli ultimi anni la donna viveva in Wisconsin, dov'era diventata vegetariana ed era impegnata come attivista per i diritti dell'ambiente e degli animal,. Romina ha reso nota la morte della sorella scrivendo su Instagram: «Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9.53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la leucemia. Lascerà un vuoto immenso perché era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humor, generosità e amore per gli animali, la natura e i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita». A corredo del testo, l'ex moglie di Al Bano Carrisiha pubblicato un video nel quale lei e Taryn cantano insieme.

