Addio all'attrice Doris Day la fidanzata d'America

IL RITRATTOBionda, esuberante, ricca di talento, più che mai americana: Doris Day, icona del cinema hollywoodiano degli anni Cinquanta e Sessanta, cantante e danzatrice, se n'è andata a 97 anni stroncata da una polmonite. Universalmente definita «la fidanzata d'America», era stata un modello di successo e intraprendenza per le donne del suo Paese, e non solo. Candidata all'Oscar nel 1960 per il film Il letto racconta, aveva fatto molta tv e registrato 650 canzoni tra cui Sentimental Journey e l'intramontabile, romanticissima Que sera sera....