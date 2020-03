IL LUTTO

L'artista concettuale Frank Uwe Laysiepen, noto come Ulay e conosciuto per il suo sodalizio con Marina Abramovic, è morto nella tarda serata di domenica a Lubiana, dove viveva dal 2009. Aveva compiuto 76 anni lo scorso novembre. Malato di cancro da diversi anni, Ulay era considerato uno dei più importanti artisti visivi contemporanei, che ha lasciato il segno nella storia dell'arte come pioniere di body art, performance e fotografia Polaroid. «Per capire Ulay ci vuole tempo, forse tutta la nostra vita», ha detto di lui una volta Marina Abramovic, l'artista serba, naturalizzata americana, che con Ulay ha condiviso un percorso artistico e sentimentale lungo un decennio. I due hanno segnato e per certi versi rivoluzionato la scena delle performance artistiche, dopo che si conobbero ad Amsterdam nel 1976, città che Ulay aveva scelto nel 1968 in fuga da un rapporto conflittuale con la famiglia d'origine, legata al nazismo.

L'INCONTRO FATALE

L'incontro con Marina Abramovic lo spinse verso esperimenti più radicali, e anche la fine della loro simbiosi artistica e personale fu oggetto della rappresentazione «Gli innamorati: la camminata sulla Grande Muraglia», un viaggio a piedi nel 1988 lungo la Muraglia partendo dai capi opposti per incontrarsi a metà strada e dirsi addio.

Terminato questo ciclo della sua vita, Ulay tornò a dedicarsi alla fotografia, esplorando le persone emarginate nella società contemporanea. Tra le serie più significative di questo periodo figura l'Afterimages di Berlino del 1994-1995. I due si re-incontrarono in pubblico nel 2010, durante la performance di Abramovic al Moma di New York, in cui l'artista serba rimase per 736 ore ferma a fissare i visitatori che si sedevano di fronte a lei.

L'ELEMENTO ACQUA

Dal 2009 Ulay divideva il suo tempo tra Amsterdam e Lubiana, concentrandosi sull'elemento acqua per il suo lavoro artistico, perché «il nostro corpo è composto per il 70% di acqua». Come parte dei progetti per la Capitale europea della cultura 2012 a Maribor, egli partecipò alla preparazione della mostra Water Gate e progettò un'installazione in cui l'acqua gocciolava su una piastra calda, che nelle sue parole suonava come una specie di fulmine, fungendo da ticchettio dell'orologio. Nel 2016 una mostra intitolata «Gli altri» fu ospitata alla Galleria civica di Lubiana, una retrospettiva su buona parte della produzione artistica dall'inizio degli anni 70 fino al 2000, con diverse creazioni dall'archivio dell'artista esposte per la prima volta.

Sulla malattia che lo ha portato via, l'amico e regista Damjan Kozole ha realizzato il documentario intitolato «The Cancer Project», nel quale lo spettatore segue Ulay mentre fa il viaggio da Amsterdam e Berlino a New York durante il trattamento di chemioterapia per salutare gli amici per l'ultima volta. Abramovic ha affidato a un post su Facebook la sua commozione per la scomparsa dell'ex compagno: «È con grande tristezza che ho saputo della morte del mio amico ed ex partner Ulay. Era un artista e un essere umano eccezionale, ci mancherà profondamente. In questo giorno, è di conforto sapere che la sua arte e la sua eredità continueranno a vivere per sempre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA