Contagiato dal coronavirus, contratto a New York dove si era recato per la rassegna di Armory Show, appuntamento imprescindibile per quanto riguarda le gallerie d'arte internazionali più prestigiose, Germano Celant si è spento dopo 30 giorni di agonia a Milano. Quasi una morte sul campo per chi è stato un protagonista nelle molteplici vesti di curatore, critico, storico dell'arte ed editore. Era nato nel 1940 a Genova e proprio in questa città nel 1967 alla Galleria La Bertesca curò la prima mostra di Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Giulio Paolini, Pino Pascali. Quelli che in seguito diventarono i protagonisti dell'Arte Povera, definizione coniata con felice intuizione dallo stesso Celant.

Destinata a diventare uno dei movimenti più rappresentativi del secondo Novecento in ambito internazionale con riscontri anche a livello veneziano, all'epoca in cui la città lagunare, grazie alle sue istituzioni come la Biennale, la Fondazione Bevilacqua La Masa e le stesse gallerie private, era la capitale indiscussa della contemporaneità. A cui negli anni '70 va affiancato anche il Centro Internazionale delle Arti e del Costume di Palazzo Grassi. Qui, nel 1976, ebbe luogo la prima personale di Michelangelo Pistoletto allestita dallo stesso artista che però coinvolge Celant nella pubblicazione del catalogo. Da questo sodalizio nasce una nuova prospettiva: quella di una nuova messinscena per collocare l'opera in un contesto spaziale coerente. In altri termini è il rapporto tra Ambiente/Arte, titolo di una sezione della Biennale d'Arte del 1976, curata da Celant, protagonista tra gli altri, Lucio Fontana e le sue installazioni luminose. Non più oggetto, l'opera, diventa una realizzazione occupante particolari spazi e ambienti quale parte integrante dell'opera stessa. Il design, la grafica, il percorso espositivo sono altrettante imprescindibili componenti. E poi non esistono solo le arti figurative quali espressioni di creatività. Forse non a caso Celant dal 1995 e fino ad oggi è stato il direttore artistico e scientifico della Fondazione Prada a Milano e a Venezia.

Tra i suoi meriti va anche annoverato il fatto di avere sempre promosso l'arte italiana: nel 1981 al Centre Pompidou di Parigi; nel 1989 a Londra; il culmine al Guggenheim di New York nel 1994 con Italian Metamorphosis 1943-1968. Gli artisti americani erano molto noti in Italia. Era il caso di far conoscere al pubblico americano gli artisti italiani o meglio la creatività in una mostra interdisciplinare: design, grafica, fotografia (affidata a Italo Zannier). Poi la sua collaborazione con la Fondazione Vedova, di cui era consigliere, su proposta di Vedova, come ricorda il Presidente Alfredo Bianchini. Nel 1997 fu nominato curatore (una delle prime volte in cui è usato questo termine) della Biennale. Una corsa contro il tempo, nominato sei mesi prima, eppure riuscì a vincere la scommessa, con una mostra di qualità come ricorda Paolo Baratta. In più la grande innovazione per quanto riguarda il catalogo, rigoroso nei contenuti, e a sua volta, per la qualità estetica, un oggetto d'arte. In un anno di difficile transizione tra il passato e il presente.

KOUNELLIS E ISGRÒ

Venendo all'attualità: le sue ultime presenze a Venezia sono dell'anno scorso. La grande retrospettiva dedicata a Jannis Kounellis a Ca' Corner della Regina, con quei mobili appesi al soffitto, che incombevano sul disorientato visitare. Insieme ad esili fiammelle a incenerire un pezzo di muro. L'altra grande esposizione alla Fondazione Cini. Protagonista Emilio Isgrò. Ecco un'altra caratteristica di Celant: la fedeltà e l'amicizia costante nel tempo con i suoi artisti. Grande il cordoglio espresso da molti esponenti della cultura: a cominciare dal Ministro della Cultura Dario Franceschini per il quale la scomparsa di Celant, lascia un'Italia impoverita del suo genio e del suo talento. Lo ricordano il nuovo presidente della Biennale, Roberto Cicutto; Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, presidente della Fondazione omonima. Tra gli ultimi impegni di Celant c'è stata anche la curatela della retrospettiva dedicata a Emilio Vedova nel suggestivo spazio della sala delle Cariatidi a Palazzo Reale di Milano conclusasi lo scorso 9 febbraio. A fine mostra fu girato un filmato, ultima testimonianza visiva dello scomparso. Finito di montare da poco sarà presentato il prossimo settembre.

Lidia Panzeri

