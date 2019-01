Addio al megadirettore galattico È morto l'attore Paolo Paoloni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È morto a 89 anni Paolo Paoloni, attore noto per aver interpretato il megadirettore galattico nella saga cinematografica di Fantozzi, il famosissimo personaggio ideato e interpretato da Paolo Villaggio. Paoloni aveva recitato in cinque film della saga: il primo Fantozzi del 1975, Il secondo tragico Fantozzi del 1976, Fantozzi in paradiso del 1993, Fantozzi-Il ritorno del 1996 e Fantozzi 2000-La clonazione del 1999. Originario di Ancona, ma nato a Bodio in Svizzera, venne scoperto da Luciano Salce con cui esordì nel 1968 nel film La pecora...