VENEZIA Mondo accademico in lutto per la scomparsa a 76 anni del matematico Antonio Ambrosetti. Veneziano d'adozione - era nato a Bari nel 1944 - dopo la laurea all'Università di Padova aveva ottenuto un dottorato alla Normale di Pisa con Giovanni Prodi, ed era quindi arrivato in città per seguire la sua carriera accademica che l'aveva portato ad insegnare a Ca' Foscari. Da qui si era trasferito a Trieste per insegnare alla Sissa (Scuola internazionale superiore di studi avanzati), per poi tornare a Pisa, dove la Scuola normale superiore gli aveva attribuito nel 1986 la cattedra di analisi matematica. «A Pisa - lo ricorda la Normale - Ambrosetti contribuì all'eccellenza e alla visibilità internazionale della scuola di Analisi non lineare, fondata da lui stesso tra gli anni sessanta e settanta assieme a Prodi, sviluppando tecniche generali quali teoria della biforcazione, metodi variazionali e topologici, teoria dei punti critici».

Numerosi gli attestati scientifici ottenuti nel corso della sua carriera, che dopo la tappa di Pisa l'aveva portato nuovamente alla Sissa di Trieste. Ampia anche la sua attività divulgativa, che l'aveva portato alcuni anni fa alla finale del premio Galileo, con una giuria formata dagli studenti di un centinaio di istituti superiori di tutta Italia.

A Venezia però il professor Ambrosetti, divenuto accademico dei Lincei e membro dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti, aveva le sue radici e la sua famiglia cui era molto legato, oltre a numerose amicizie intessute negli anni del suo insegnamento. Un punto di riferimento costante per colleghi e allievi che in queste ore si sono uniti per ricordarne le qualità scientifiche ma anche umane. I funerali saranno celebrati domani mattina alle 11 nella chiesa di San Trovaso. (a.fra.)

