Addio al compositore francese Michel Legrand dal jazz anni Sessanta alle colonne sonore dei film

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LUTTOGrande inventore di melodie, autore prolifico di colonne sonore cinematografiche, Michael Legrand se ne va a 86 anni, lasciando una forte traccia del suo talento. Musica, la sua, che ha segnato le opere di grandi registi sotto molte latitudini, ma anche canzoni come How do you keep the music playing e The windmills of your mind (da Il caso Thomas Crown) diventate degli standards internazionali, con infinite e interpretazioni e numerosissime versioni da parte di grandi solisti del jazz, mondo a cui il musicista francese si è sempre...