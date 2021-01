IL LUTTO

All'infermiere che si accingeva a fargli un prelievo di sangue, ha fatto un cenno di diniego con il capo. E ha sussurrato: «No, basta. Adesso lasciatemi andare». La sua voce possente, che aveva riempito i teatri di tutta Italia, ormai da giorni non si sentiva più. Poi ha chiuso gli occhi e si è addormentato per sempre. L'attore Alberto Terrani, 85 anni, ieri mattina alle 8 è mancato nella stanza dell'Opera Immacolata Concezione di Padova, dove era stato trasferito di recente, perché le sue condizioni non gli permettevano il rientro a domicilio, dopo la dimissione dall'ospedale Sant'Antonio, nel quale era stato ricoverato in seguito a una caduta in casa. A stroncarlo è stato un infarto, ma a indurlo a lasciarsi andare, rifiutando di nutrirsi e di bere, e desiderando come non mai di raggiungere la moglie, il mezzosoprano Lucia Valentini mancata 22 anni fa, hanno contribuito in modo determinante il primo e il secondo lockdown, che non gli hanno più permesso di vedere gli amati nipoti che lo seguivano, i parenti, i tanti amici e di tornare a insegnare nella scuola di teatro che dirigeva. Ed essendo proibite le visite all'interno della residenza per anziani in cui si trovava, i familiari gli avevano affiancato un'infermiera per alcune ore al giorno, affinché potesse tenergli compagnia e aiutarlo a salutare al telefono le persone care. E il giorno precedente alla scomparsa, quasi conoscesse a memoria anche quest'ultimo copione che prevedeva il suo congedo dalla vita, nonostante le forze gli venissero meno e respirasse con l'ossigeno, ha parlato pochi istanti con il cognato Giuseppe Valentini, affidandogli una frase che suona come una sorta di testamento affettivo: «Ricorda che voglio tanto bene a te e anche a tua moglie Francesca».

In effetti Alberto Terrani di affetto nella sua esistenza ne aveva ricevuto e distribuito a piene mani. Nel mondo dello spettacolo, dove ora a piangerlo sono in tanti, in primis Gianni Morandi e l'ex moglie Laura Efrikian, oltre al presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto, ma non solo. Anche in ambito culturale e politico, tant'è che lui diceva che il suo cuore era diviso tra gli ex sindaci Giustina Destro e Flavio Zanonato, perché con entrambi aveva un forte legame.

LA BIOGRAFIA

Alberto Terrani, pseudonimo di Alfredo Bolognesi, era nato a Pontelongo, in provincia di Padova, nel giugno del 1935. Dopo gli sudi al Teatro Stabile di Bolzano, si forma a Roma, sotto la guida di Sarah Ferrati. La sua attività teatrale è poi intensa: lavora con registi come Zeffirelli e Visconti, e con attori come Rossella Falk, Paolo Stoppa, Rino Carraro. Ma anche in tv diventa un volto noto interpretando Urriah Heep in David Copperfield, e altri ruoli nel Conte di Montecristo, La Fiera delle Vanità e la Donna di Fiori, sotto la guida di Sandro Bolchi e Anton Giulio Majano. Ma nel 1972 c'è stata la svolta, cioè l'incontro con Lucia Valentini, che diventerà sua moglie e che lui, rinunciando alla carriera, sceglierà di seguire sui palcoscenici di tutto il mondo. Nel '98, anno della scomparsa di quest'ultima, era diventato Direttore dell'Accademia del Palcoscenico - Scuola di Arte Drammatica Stabile del Veneto.

Nicoletta Cozza

