Addio a Vianello, l'alimentarista di Ca' Bianca

LIDO(L.M.) Il Lido piange la morte, all'età di 78 anni, di Sergio Vianello (nella foto), uno degli ultimi storici alimentaristi al Lido. Quando, nel 2010, decise di chiudere l'attività, perché era arrivato il momento della meritata pensione, in negozio a Città Giardino ci fu una vera e propria processione della clientela che gli chiedeva di rivedere la sua decisione e di continuare. Ma la sua volontà era chiara: chiudere per scelta, non per l'imposizione data dalla crisi, o dai tempi che stavano cambiando. E infatti chiuse con il bilancio...