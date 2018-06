Addio a Sandro Meccoli, protagonista della battaglia per Venezia del 1966

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ADDIOVENEZIA Se n'è andato uno degli ultimi protagonisti della Battaglia per Venezia. Ovvero del movimento d'opinione sorto dallo sdegno per le condizioni della città ferita dall'Acqua granda del 4 novembre 1966 che avrebbe portato, anni dopo, alla stesura della prima Legge speciale per Venezia. Sandro Meccoli si è spento ieri, all'età di 80 anni, nella città che amava al termine di una malattia che lo aveva colpito da lungo tempo. Figlio d'arte, aveva seguito il padre a Milano, dov'era diventato inviato per il Corriere della sera. E...