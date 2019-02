Addio a Rosamunde Pilcher, la regina del romanzo rosa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LETTERATURASnobbata da una parte della critica, amata dal pubblico dei lettori e soprattutto delle lettrici di mezzo mondo: è morta a 94 anni in Scozia, sua terra d'adozione, Rosamunde Pilcher, scrittrice di racconti rosa e romanzi sentimentali di fama mondiale fra cui il bestseller The Shell Seekers (I Cercatori di Conchiglie).Elegante, sorridente e appartata, Pilcher - nata Rosamunde Scott in Cornovaglia, nel sud-ovest dell'Inghilterra, da un comandante di Marina, Charles Scott, e da sua moglie Helene - si è spenta dopo una breve malattia,...