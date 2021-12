IL LUTTO

VENEZIA Era impossibile passare davanti alle vetrine del suo negozio Antichi Splendori a San Lio, senza lanciare uno sguardo ai gioielli esposti. Nel negozio aperto 30 anni fa si potevano trovare anche vetri di Murano del XIX° e XX° secolo e dipinti di vedute Veneziane. Pietro Tasinato, fratello di Simone, presidente padovano di Federpreziosi Ascom, titolare di Antichi Splendori è mancato a 63 anni a causa di un malore improvviso che gli ha impedito di coronare il sogno che coltivava da tempo, quello di trasferire il suo negozio in Piazza San Marco. Due settimane fa aveva subito un intervento chirurgico alle coronarie che sembrava essere andato per il meglio, poi il peggioramento e la morte. Tasinato nutriva una vera passione per l'arte orafa e sapeva riconoscere all'istante i gioielli che avessero un valore che andava al di là di quello puramente commerciale. Teneva molto al fatto che anche i suoi clienti capissero cosa avevano acquistato, tanto da includere al certificato di garanzia anche una puntale descrizione dell'oggetto venduto, una gentilezza in più che metteva in risalto la sua conoscenza delle pietre preziose, dei tipi di lavorazione e delle aziende storiche. A Natale non mancava di inviare ai suoi clienti, in una busta con l'indirizzo scritto a mano, un biglietto d'auguri su cui era stampata una frase non banale: Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli. I biglietti rossi scelti e acquistati dall'orafo andavano ad sostenere il lavoro dell'organizzazione internazionale Save The Children. Amante dei bambini, Pietro Tasinato sosteneva anche l'Associazione Onlus Braccio di Ferro Hospice Pediatrico di Padova. Lascia la moglie Angela, le figlie Giulia e Marta. Il funerale si terrà stamattina alle 10 a Giarre di Abano Terme.

Claudia Meschini

