Donatella Calabi



È mancato Paolo Morachiello. Già professore di Storia dell'architettura all'Università Iuav di Venezia, Paolo si è anche molto impegnato nella gestione dell'ateneo come direttore del Dipartimento di Storia dell'architettura in una fase particolarmente propositiva dello stesso dal punto di vista scientifico.

Con l'appoggio di Manfredo Tafuri, negli anni Novanta si è dedicato con rigore ed entusiasmo alla istituzione e poi alla costruzione, del Corso di laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, un percorso di studi che ha avuto vita breve, ma un considerevole successo nel reclutamento dei suoi laureati.

Studioso attento dell'architettura del mondo antico ha scritto sul tempio greco, sugli edifici di Roma in età imperiale, su Villa Adriana. Era del resto affascinato dall'argomento fin da quando nel 1975 ha pubblicato -con Vincenzo Fontana- la trascrizione di Cesariano del De Architectura di Vitruvio, indagando sulle sue fonti e sulle sue influenze sulla cultura architettonica del Quattrocento veneto. Proprio per questo un altro dei suoi temi d'indagine è stato quello dell'immagine dell'ingegnere tra Quattro e Settecento (Milano 1984), studiandone i diversi aspetti da quello teorico (con l'amico degli anni del liceo, il filosofo Alessandro Biral) a quello di esperto di tecniche militari, a quello infine competente di edilizia civile e di territorio, di ponti e strade.

In quest'ambito è stata oggetto dei suoi interessi la figura dell'ingegnere anche nella fase di istituzionalizzazione della professione, il XIX secolo in Italia e in Francia e in alcune applicazioni di particolare importanza per Venezia: i progetti napoleonici per il porto di Malamocco e l cambiamenti suggeriti dai francesi rispetto a quanto previsto dai periti della Repubblica Veneta (Roma 1983).

Perché di Venezia, Paolo si è occupato ripetutamente, raccontandone le vicende, sia in un arco cronologico molto lungo e con libri di sintesi, come la Guida alla Civiltà di Venezia scritta con Gianni Scarabello (Milano 1987), sia invece con riflessioni sofisticate e di dettaglio su Andrea Palladio (Venezia 2017) oppure sugli esiti dell'illuminismo alla fine del Settecento (Milano 2000).

Soprattutto, e per molti anni, ha studiato le vicende che hanno caratterizzato nei secoli il ponte di Rialto, dalla prima passerella lignea sul Canal Grande ai progetti per quello lapideo, fino alla realizzazione del disegno di Antonio Da Ponte e delle fondazioni contestate, ma resistentissime che lo hanno caratterizzato per oltre Cinquecento anni. Dopo il volume einaudiano, Rialto: le fabbriche e il ponte, 1514-1591 (Torino 1987), è tornato infatti più volte sull'argomento con approfondimenti sull'organizzazione di un grande cantiere cinquecentesco e sulle difficoltà statiche di una struttura ardita, ma essenzialmente basata sulle capacità empiriche del progettista

Coerentemente con questo impegno, Paolo è stato uno dei soci fondatori della Associazione Progetto Rialto: ne ha seguito fin dall'inizio tutti gli incontri e ha condiviso con il consiglio direttivo i programmi di attività, sia pure silenzioso e riservato in pubblico come era nel suo carattere- ma con grande interesse e passione per la nostra avventura' fino a pochissimi giorni fa.

Credo che un cenno speciale in questa breve biografia vada fatto ai suoi libri per bambini con la riscrittura delle storie dei sette capretti e dei tre porcellini e i bellissimi disegni acquerellati, densi di cultura architettonica: scritti per Elena, ma letti e riletti molti anni fa da tutti noi amici genitori ai nostri figli, meritano di essere ricordati perché delineano, dietro a un comportamento sempre austero e controllato, una personalità che forse pochi hanno conosciuto, ricca di affetti e tenerezze.

