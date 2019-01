Addio a Paola Rossi Gavagnin, una vita di impegno per gli altri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUTTOVENEZIA Una donna piena di passione che dopo le battaglie civili degli anni 70, aveva indirizzato la sua energia per guidare l'Università popolare di Venezia. Saranno in tanti a piangere Paola Rossi Gavagnin, morta ieri all'età di 87, dopo una lunga malattia. Nata a Vittorio Veneto, si era trasferita a Venezia con la famiglia nel dopoguerra. Ragazza determinata, si era laureata in legge a Padova. E qui, nelle aule di giurisprudenza, aveva conosciuto lo studente che sarebbe diventato suo marito, Renato Gavagnin. Un amore, il loro, durato...