Addio a Neil Simon, il cantore della borghesia americana

LA SCOMPARSAAristofane e Mark Twain insieme. È stato il re di Broadway, per più di quaranta anni e con trenta opere teatrali, quando Broadway era un regno. Di solito c'erano almeno due o tre suoi spettacoli in cartellone contemporaneamente, una volta persino quattro, era il 1966 (Barefoot in the Park, The Odd Couple, Sweet Charity e The Star Spangled Girl).Chissà se, Neil Simon, drammaturgo e sceneggiatore, che se ne è andato a 91 anni, per le complicazioni dovute a una polmonite mentre era ricoverato al Presbyterian Hospital di New York...