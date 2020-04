Addio allo chef e ristoratore toscano Sirio Maccioni, il re della cucina italiana negli Stati Uniti, il fondatore del celeberrimo Le Cirque, diventato uno dei punti di ritrovo e di incontro più famosi di New York negli anni 70 e 80, da dove è passato tutto lo star system. Maccioni si è «spento serenamente», come ha fatto sapere la sua famiglia, all'età di 88 anni, compiuti lo scorso 5 aprile a Montecatini Terme (Pistoia). La sua storia è quella di un uomo partito da niente, dopo aver lasciato la Toscana, è diventato uno dei ristoratori più famosi al mondo e che nel 2006 ha aperto il suo terzo ristorante a New York. Ai suoi tavoli si potevano trovare Ronald Reagan o Henry Kissinger, le star di Hollywood, da Woody Allen a Robert De Niro, da Barbra Streisand a Sophia Loren. Anche Giovanni Paolo II nel corso del suo viaggio a New York si fermò a pranzo da Maccioni. Congedandosi Maccioni gli disse che per lui ci sarebbe stato sempre posto nel locale, aggiungendo: «Santità, prenoti invece un posto per me e per lei in Paradiso». Nel 2014 Maccioni aveva rievuto il Lifetime Achievement Award, il prestigioso premio alla carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA