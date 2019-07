Addio a Hauer, il replicante di Blade Runner

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOMPARSA«Ho viste cose che voi umani non potreste immaginare. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione... e i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser... e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire». È la frase cult di Blade Runner scritta e interpretata da Rutger Hauer, scomparso a 75 anni il 19 luglio dopo una breve malattia e la cui morte è stata confermata ieri dal suo agente ad esequie avvenute. La sua carriera ruota intorno al ruolo del...