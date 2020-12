IL LUTTO

Una donna che ha dedicato tutta la vita allo studio del tessuto antico in ogni sua espressione artistica. Un'esperta indiscussa del settore in Italia e nel mondo, che amava trasmettere il suo sapere con umiltà e generosità, attraverso un linguaggio tanto semplice quanto accattivante, capace di catturare l'attenzione di chi l'ascoltava. Venezia piange la scomparsa di Doretta Davanzo Poli a 75 anni, portata via da un male incurabile contro il quale combatteva da anni.

CORDOGLIO UNANIME

«Lascia un grande vuoto». Lo confermano i tanti messaggi che si sono rincorsi ieri su Facebook, a testimonianza del ricordo commosso verso una delle maggiori conoscitrici del mondo del costume e del tessuto. Madre di Enrico e Teresa, Davanzo Poli era rimasta vedova il 20 agosto scorso. Una scomparsa, quella del marito Massimo, dalla quale aveva faticato a riprendersi. Laureata in Storia dell'arte a Padova, ha diretto la biblioteca-tessilteca del Centro internazionale delle arti e del costume di Palazzo Grassi dal 1973 al 1980. Un ricco curriculum che vanta anche più di 70 mostre dedicate a tessuti, merletti, ricami e abbigliamento e la vicepresidenza nella Fondazione Andriana Marcello. Docente di Storia dell'Abbigliamento e dell'Arte tessile, nonché conservatore del Museo dei merletti di Burano, Davanzo Poli è stata anche protagonista della schedatura di migliaia di esemplari tessili (reperti archeologici, copti, ricami ebraici, paramenti delle chiese). Numerosi i convegni internazionali a cui ha partecipato e più di 250 le sue pubblicazioni scientifiche. A cui s'affiancano alcuni riconoscimenti: l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana e, nel 2018, di Veneziana dell'anno.

PUNTO DI RIFERIMENTO

«I ricordi legati a lei sono moltii», dice la responsabile del Museo del merletto e di Palazzo Mocenigo, Chiara Squarcina, sottolineando come per la Fondazione Musei Civici, Davanzo Poli sia stata un punto di riferimento. «Penso al suo impegno nella valorizzazione del patrimonio tessile di Palazzo Mocenigo e all'amore profuso affinché l'arte del merletto si mantenesse viva. Venezia e il mondo intero perdono un faro, ma per fortuna Doretta ci ha lasciato una grande eredità». Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Brugnaro a nome della città. «Piangiamo una socia prestigiosa e appassionata, aggiunge il presidente dell'Ateneo Veneto, Gianpaolo Scarante l'ennesima perdita in questo doloroso anno». «Ambasciatrice dell'alta qualità della moda veneziana nel mondo le parole del direttore generale Confindustria Venezia, Gianpiero Menegazzo ha permesso alle nostre calzature di affermarsi all'estero. E con la mostra I mestieri della moda a Venezia del 1984, al Correr, ha evidenziato come la cultura sia fondamentale per entrare nei mercati internazionali».

Marta Gasparon

