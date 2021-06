Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Chissà se fu il turbinio biondo dei suoi capelli, oppure l'affilata intelligenza che sapeva tradurre in parole in almeno tre lingue, oppure il sapore esotico della sua infanzia africana a sedurre Bernardo Bertolucci quando la incontrò alle metà degli anni 70? Clare Peploe, scomparsa all'improvviso a Roma, merita oggi il riconoscimento della comunità artistica per la sua sicura statura da intellettuale curiosa e sempre in anticipo sui...