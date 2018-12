Addio a Andrea G. Pinketts, anarchico scrittore di noir

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LUTTO«Pinketts non era uno scrittore di noir, era il noir». Lo definisce così un suo vecchio amico, compagno delle mille notti sregolate in cui l'autore di L'Assenza dell'Assenzio (Mondadori), Il senso della frase (Feltrinelli) e Lazzaro vieni fuori (Feltrinelli) mescolava anarchia, prosa, giallo, fumo e alcol. «E nebbia - aggiunge - Una volta, quando c'era, ovviamente». Andrea G. Pinketts, pseudonimo di Andrea Giovanni Pinchetti, scrittore e giornalista, è morto ieri all'hospice dell'ospedale Niguarda di Milano in un modo molto diverso...