Addio al regista, sceneggiatore e produttore cinematografico inglese naturalizzato statunitense Alan Parker (nella foto), che conquistò l'attenzione del pubblico internazionale con «Fuga di mezzanotte» e la popolarità con diverse forme del genere musical («Saranno famosi», «Pink Floyd. The wall», «Evita) e pellicole dal forte respiro drammatico »Birdy. Le ali della libertà«, »Angel heart. Ascensore per l'inferno« e »Mississippi burning. Le radici dell'odio«. Nominato commendatore dell'Impero Britannico nel 1995 e baronetto dalla regina Elisabetta nel 2002, Sir Alan Parker si è spento a 76 anni dopo una lunga malattia. Lascia la moglie, la produttrice Lisa Moran-Parker, cinque figli e sette nipoti. Due volte nominato agli Oscar come miglior regista per »Fuga di mezzanotte« e per »Mississippi Burning«, ha vinto il Grand Prix della giuria a Cannes per »Birdy - Le ali della libertà«, si è aggiudicato il premio per il miglior regista al Tokyo International Film Festival e ha vinto il premio Bafta per »The Commitments«.

