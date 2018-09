Addio a 82 anni a Burt Reynolds il sex symbol per metà indiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUTTO A HOLLYWOODIl mondo del cinema dice addio ad un altro dei suoi grandi attori diventato sex symbol negli anni Settanta. Burt Reynolds posò nudo per una rivista e coronò la sua carriera con una candidatura all'Oscar come miglior attore, ma negli ultimi anni qualche problema di salute e qualche investimento sbagliato lo hanno portato ad attraversare anche periodi difficili.A 82 anni è morto stroncato da un infarto Burt Reynolds. Il decesso è avvenuto in un ospedale della Florida, come confermato dal suo portavoce Jeffrey Lane. L'attore...