Ad aspettare la formazione del nuovo governo è anche la Biennale Architettura. La delicata congiuntura politico-istituzionale di quest'anno avvolge ancora nell'incertezza la lista delle autorità. Chi sarà il ministro presente agli eventi di apertura? «È la domanda del giorno... sorrideva ieri mattina il presidente Paolo Baratta, al termine della preview per la stampa Adesso vado a telefonare e sentirò un po' cosa succede». Non è esclusa la possibilità che, in attesa del nuovo ministro dei Beni Culturali, possa arrivare l'uscente...