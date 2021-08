Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONCERTIAscoltare il canto e la musica in montagna ha un effetto magico, coinvolgente, nel sentire le voci riflesse dalle pareti di roccia, le note riverberarsi nelle valli, solitamente nel contesto di un silenzio irreale, oppure in accordo con suoni della natura. Anche in questa estate ci sono numerose proposte, di genere diverso, per seguire concerti e spettacoli sulle Dolomiti Bellunesi. Saranno le Tre Cime di Lavaredo a fare da quinta al...