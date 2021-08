Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ACTVVENEZIA Disavventura per marito e moglie sulla tratta Actv Chioggia Pellestrina Lido. La coppia, lei disabile costretta a muoversi con ruotino propulsore, aveva deciso di passare una giornata fuori porta, optando per una gita che fanno spesso durante l'anno, non soltanto in periodo estivo. Il marito, per seguire gli spostamenti della moglie ha una bicicletta speciale con un sellino ad hoc per alcuni problemi fisici. Alle 9.40 sono in...