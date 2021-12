TRASPORTO PUBBLICO

VENEZIA I 20 milioni dallo Stato per Actv è praticamente certo che arriveranno con il prossimo anno. E ce ne saranno altrettanti anche per il 2023. Buone notizie, dunque, sul fronte del trasporto pubblico locale, che oggi è in grande sofferenza da un punto di vista economico ma anche sociale, con scioperi dei dipendenti dopo la disdetta dell'integrativo e disagi per la popolazione per il disservizio patito.

L'emendamento alla Legge di Bilancio, promosso dall'assessore Michele Zuin, e portato avanti dal ministro Renato Brunetta e dal Gruppo di Forza Italia in Senato, è stato riformulato e con le coperture finanziarie (fondi da Ministero delle Infrastrutture). Nella notte l'emendamento è stato votato e sarà portato in aula blindato grazie anche al favore accordato dagli alleati di Governo. Sarà quindi un provvedimento a favore solo di Venezia e in funzione della sua specificità. Tali risorse - si legge nel testo - devono considerarsi aggiuntive a quelle ordinariamente stanziate a legislazione vigente.

RISORSE AGGIUNTIVE

La previsione dell'azienda per il 2021 è di una perdita di esercizio di circa 19 milioni, che sarà molto più affrontabile sapendo che l'importo attualmente mancante per far quadrare i conti quest'anno sarà presente nei prossimi due anni, quando gli effetti della pandemia sul turismo si faranno ancora sentire. Il documento originale con la richiesta che partiva da Venezia contemplava anche l'annualità 2024, ma è comunque un risultato inaspettato e non indifferente.

L'ASSESSORE

«Finalmente grazie al ministro Brunetta e al Gruppo Forza Italia al Senato, e alla mia scrittura materiale dell'emendamento - commenta Zuin, assessore al Bilancio del Comune - viene riconosciuta la specificità di Venezia degli effetti della pandemia sul Tpl. Tutti nell'amministrazione, in primis il sindaco con il sottoscritto abbiamo lavorato per questa boccata di ossigeno per affrontare questi prossimi anni. In una città e per una azienda, come Avm, che in due anni ha avuto 160 milioni di euro di minori incassi. Fondi - conclude - per garantire la mobilità soprattutto nella navigazione e i collegamenti con le isole. Mi aspetto da parte di tutti, ora, un maggior senso di responsabilità».

EFFETTI SULLA VERTENZA

Questo risultato dovrebbe ora consentire ad azienda e alle organizzazioni sindacali di focalizzarsi sulla vertenza in atto, ferme restando le parole del direttore generale Giovanni Seno che una settimana fa aveva detto proprio al Gazzettino: «Spero che i sindacati non abbiano detto ai lavoratori che i soldi che potrebbero arrivare dai tavoli o dalla specificità di Venezia possano essere spesi per il ripristino dell'integrativo, perché non sarà così. Se avremo soldi in più li useremo per aumentare i servizi e le ore moto della navigazione».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA