IL FENOMENO

VENEZIA Ieri pomeriggio, ma in realtà da qualche giorno, i rii di Venezia sono stati quasi in secca e anche il canal Grande ha svelato parti del suo fondale in alcuni punti, particolarmente poco profondi. Nei primi mesi dell'anno si verificano spesso le basse maree eccezionali, che non sono dannose come le acque alte, ma possono comunque provocare problemi, soprattutto alla navigazione. Ci sono canali ad esempio dove i mezzi di soccorso o di pronto intervento hanno serie difficoltà a transitare e quindi occorre arrangiarsi con percorsi alternativi.

Ieri pomeriggio, poco dopo le 17, la marea ha raggiunto il livello pazzesco di - 55 centimetri e questo pomeriggio alle 17.30 si replica con -50.

Alle 18 di domani la marea sarà nuovamente a -45, poi la situazione tenderà via via a normalizzarsi anche perché la pressione atmosferica, in questo momento molto elevata, sarà soggetta ad un graduale abbassamento nel corso della settimana e il contributo meteorologico si attenuerà.

Ovviamente, con il gran numero di visitatori, il fenomeno non ha mancato di attirare l'attenzione, soprattutto con le tante barche appoggiate letteralmente sul fondale melmoso dei canali e con qualche rifiuto ingombrante che affiorava qua e là. Il rio su cui si affaccia la Prefettura era ieri ridotto a un rigagnolo, ma anche davanti Ca' Farsetti non c'era acqua a sufficienza.

Gli effetti si sono fatti sentire anche sulla gronda lagunare. Dal parco di San Giuliano, ad esempio, si è assistito ad una secca eccezionale, con vasti tratti di laguna rimasti all'asciutto.

