VENEZIA Se ci fosse un malfunzionamento del Mose, come si avvertirebbe la popolazione? La domanda non è peregrina, poiché un malfunzionamento di una macchina, per quanto sofisticata, può sempre verificarsi. A rispondere è il responsabile del Centro Maree, il fisico Alvise Papa, durante una riunione di commissione dedicata al bilancio, rispondendo alle domande dei consiglieri Pd, Alessandro Baglioni, Giuseppe Saccà e Monica Sambo.

«Dovremmo dare una segnalazione se una paratoia o una schiera non si alzasse oppure si abbassasse improvvisamente - ha riferito Papa - sappiamo che i sistemi di sicurezza del Mose sono davvero notevoli, ma non possiamo escludere che accada. Abbiamo così pensato di chiedere un finanziamento per chiedere un progetto a una società di comunicazione di emergenza».

Ma non è neppure esclusa una rimodulazione dei segnali oggi noti a differenti altezze.

Il Centro maree impiega attualmente 12 persone, divise in due gruppi: chi segue i progretti e le manutenzioni e chi segue le previsioni e gli allerta. Presto però le 12 diventeranno 10 poiché una sta già smaltendo le ferie prima di andare via e l'altra andrà in pensione con l'inizio dell'anno.

Saranno rimpiazzati questi dipendenti? Il vicesindaco Andrea Tomaello non si sbilancia: «La questione non è ancora definita».

Un'altra questione sul tappeto riguarda le passerelle, per le quali il Comune ha previsto uno stanziamento a bilancio anche per il 2022 e c'è chi si chiedeva se questo non fosse superfluo.

«Le passerelle - ha risposto Papa - per circa il 90 per cento dei percorsi coprono quote inferiori a 110 centimetri, per cui bisogna pensare ad altri interventi più che contare sul Mose, che è un'opera ancora in cantiere. Fino al collaudo un'incertezza c'è sempre e poi siamo spesso sotto soglia minima di sollevamento. È per questo che nei messaggi inviati alla popolazione mettiamo possibile sollevamento. Perché quello è il linguaggio ufficiale che ci arriva dal Consorzio».

