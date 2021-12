ACQUA ALTA

VENEZIA Per un po' di giorni il Mose dovrebbe stare a riposo. Le condizioni meteo sembrano essersi stabilizzate e la fase lunare è in quadratura e quindi esercita un'influenza minore sulle maree. Ieri notte la marea ha raggiunto in mare 102 centimetri rimanendo attorno al metro circa dalle 3 ad oltre le 5 del mattino. Il Mose era stato attivato in serata.

Questa la spiegazione del Centro Maree: «Il perdurare del livello sui valori massimi per un così lungo tempo è legato al ritardo con cui la perturbazione è passata rispetto alle previsioni meteorologiche. Questa è anche la ragione per cui da un massimo previsto di 105 - 110 cm, la marea si sia attestata su altezze di qualche centimetro in meno. A Venezia il livello massimo registrato è stato di 81 cm alle 7.25. Per i prossimi giorni si prevede marea normale, nessun disagio».

Infatti, per domani pomeriggio si prevedono 75 centimetri e così pure per lunedì.

Con quello tra venerdì e sabato, i sollevamenti del Mose sono saliti a quota 13, tutti coronati da successo considerando che il Mose è ancora un cantiere aperto e che non ci sono ancora le procedure automatizzate. È per questo che i sollevamenti sono più costosi di quello che saranno a regime.

Rimane il problema di San Marco e delle zone più basse della città. In questo periodo dell'anno caratterizzato da frequenti maree sopra quota 80, il cantiere per la realizzazione della barriera di protezione della Basilica è quasi sempre non agibile. A parte il fatto che le aziende hanno bloccato i lavori perché non sono state ancora pagate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA