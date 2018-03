Acqua alta, marzo da record Business abusivo sugli stivali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARZO DA RECORDVENEZIA Per un solo centimetro l'acqua alta non ha toccato il livello più alto di sempre registrato nel mese di marzo: 124 centimetri la punta raggiunta alle 23.30 di domenica sera contro i 125 raggiunti nel 2013. Ciò non toglie comunque che il livello medio del mare raggiunto questo mese sia ai massimi storici e che gli eventi di marea del 2018 superiori agli 80 centimetri (il livello oltre il quale in piazza comincia ad esserci acqua) sono già stati 34. E non è finita qui, perché anche ieri notte ci sono stati 115...