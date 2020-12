Acqua alta e virus, due fenomeni molto simili. L'acqua alta accompagna i veneziani da sempre, è un carattere distintivo della città, nata dall'opera dell'uomo che la sottrae alla natura. In questi ultimi tempi l'acqua alta è diventata un fenomeno frequente dai livelli preoccupanti. Nel novembre dell'anno scorso si è quasi raggiunto il livello dell'acqua granda del 1966. La recrudescenza del fenomeno è imputabile al cambiamento climatico che si origina dal riscaldamento globale. Questo è in atto ed è dovuto, per la maggior parte, alle emissioni di anidride carbonica e di metano, derivanti dall'uso di combustibili fossili e da alcune pratiche agricole intensive. È il riscaldamento globale, quindi, che riscalda la terra e i mari, fondendo i ghiacciai e favorendo l'aumento del livello del mare.

Sono vari i caratteri comuni ai due fenomeni, sebbene abbiano modalità di manifestarsi ben diverse, continua per il virus e intermittente per le enormi anomalie climatiche come la tempesta VAIA nel 2018 e l'ondata di calore in Europa nel 2019. Entrambi i fenomeni colpiscono l'intero pianeta, anche se non in modo uniforme interessando alcune zone più che altre. Comportano azioni immediate da parte degli Stati per rimediare ai danni prodotti dalle catastrofi e un'attività di mitigazione a coordinamento internazionale per contrastare la causa dei fenomeni. Si pensi all'accordo di Parigi nel 2015, pur non vincolante, per la riduzione delle emissioni di CO2 e la destinazione di parte dei fondi del Recovery Plan all'ambiente. Così è avvenuto a livello di cooperazione internazionale sia per la ricerca dei presidi medici che per i vaccini (con molto business!).

Altro elemento comune è l'importante ruolo che assume la scienza sia nel monitorare i fenomeni sia nel suggerire ai governanti policy per contenerli, sia, infine, per trovare antidoti per sconfiggerli. Sia nella pandemia sanitaria che nel riscaldamento globale si assiste ad una attività di ricerca che coinvolge studiosi di tutto il mondo. Si pensi alla ricerca sui vaccini, dove si sono battuti tutti i tempi, così è successo per la messa a punto di una serie di scenari di concentrazione di gas serra e di relativa risposta del sistema climatico e molti altri sudi importanti sull'area e sulle acque.

Infine, in entrambi i campi è fondamentale il comportamento umano. Così per combattere il virus si devono indossare le mascherine, seguire il distanziamento sociale, oltre a lavarsi ripetutamente le mani. Le regole sono pure importanti per il rispetto dell'ambiente: dal trattamento dei rifiuti, all'uso limitato della plastica, all'impiego intelligente della macchina avvalendosi di più dei servizi pubblici. Regole che vanno rispettate in base al principio del bene comune ma questo speso non basta. I comportamenti devono essere sostenuti da interventi di stimolo (imposte) e di controllo pubblico. Un altro punto tragico unisce i due fenomeni, le vittime. Mentre il covid 19 finora ha causato 1,2 milioni di morti premature, i cambiamenti climatici, peggiorando la qualità dell'aria, causano nel mondo 4-5,5 milioni di morti premature ogni anno. Vista la gravità della situazione, l'invito degli scienziati è rivolto alla società civile che dal basso riesca a dare un forte impulso a realizzare azioni tempestive ed efficaci per contrastare il riscaldamento globale.

