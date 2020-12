CHIOGGIA

Di nuovo l'acqua alta. Ieri, Chioggia ha vissuto una giornata da dimenticare. Verso le 16, la marea ha raggiunto il livello di ben 145 centimetri sul medio mare: 15 in più rispetto alle previsioni del mattino. La situazione è volta al peggio verso le 14, quando il vento da nord est ha ripreso a soffiare impetuosamente. Nell'arco di una ventina di minuti l'acqua ha cominciato a tracimare dalle rive, sopraelevate rispetto al centro cittadino, invadendo ben presto calli e campielli. Poco dopo, il baby mose (che protegge il centro insulare dalle acque alte fino al metro e 20) è diventato inutile. I commercianti e gli esercenti, dimostratisi alquanto prudenti e bene informati sulle maree, anche grazie all'app comunale Alert System (gratuita per tutta la cittadinanza), hanno subito reagito montando le paratie stagne alle porte e attivando le pompe. È andata peggio, invece, a parecchi automobilisti distratti, fidatisi troppo delle previsioni meteomarine ottimistiche dell'altro ieri. Numerose vetture parcheggiate lungo le rive e in Corso del Popolo sono finite coi mozzi delle ruote sott'acqua. I pescatori ed i marinai hanno nel frattempo allentato gli ormeggi affinché le imbarcazioni, trattenute alle bitte, non corressero il rischio di sbandare e imbarcare acqua, dalle fiancate. Ieri insomma, nell'arco di poche ore, le particolari condizioni meteo si sono rivelate preponderanti sugli effetti dell'attrazione lunare, relativamente debole in questa fase.

CESSATA EMERGENZA

Il centro è tornato all'asciutto assai lentamente solo verso le 19, nonostante la sopraggiunta, forte marea calante. Il deflusso diretto in laguna, è risultato rapido solamente fino a quando il livello non è disceso al di sotto dei cigli delle banchine, che si trovano a 120 centimetri rispetto al medio mare (si tratta della medesima quota massima operativa del baby Mose). Al di sotto di tale livello, com'è sempre accaduto, venuto a mancare lo sfogo diretto nei canali, lo smaltimento è rimasto affidato alle sole pompe collocate in terraferma che, tramite le condotte fognarie centrali, aspirano l'acqua dal catino delimitato dalle fondamente stagne realizzate una quindicina d'anni fa dal Consorzio Venezia Nuova, nell'ambito del Progetto Insulae. Il fatto che il Mose, dimostratosi efficacissimo nei giorni scorsi, non sia stato alzato anche ieri ha profondamente deluso i chioggiotti, convinti che l'acqua alta fosse ormai un ricordo

PRESI ALLA SPROVVISTA

«L'improvviso calo di pressione, difficilmente prevedibile commenta il sindaco Alessandro Ferro ha colto un po' tutti alla sprovvista. Purtroppo quando, con tre ore di anticipo sul picco, ho chiamato la centrale operativa per sollecitare l'innalzamento delle paratoie era ormai troppo tardi. L'azionamento doveva essere programmato diverse ore prima. A questo punto, premesso che la sperimentazione del sistema non è stata ancora completata, riterrei opportuna una revisione dei protocolli. Ad esempio, penso che la chiusura delle bocche di porto dovrebbe aver luogo in tutte le occasioni in cui le previsioni meteomarine non sono ragionevolmente certe. Ritengo, inoltre, che in alcune circostanze l'impeto della marea crescente, così com'è stato recentemente prospettato, potrebbe essere contenuto anche alzando il Mose al Lido e a Chioggia, mantenendo però abbassate alcune paratoie di Malamocco, giusto affinché le navi possano comunque entrare e uscire. Si tratta, tuttavia, di semplici ipotesi che dovranno essere vagliate e verificate accuratamente, mediante calcoli matematici, dagli ingegneri responsabili della gestione».

Roberto Perini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA