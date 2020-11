ACQUA ALTA

VENEZIA Non si è arrestata la corsa ai ristori per i danni subiti da privati e imprese durante la settimana di acqua alta eccezionale tra il 12 e il 17 novembre 2019. Molti soldi sono stati già erogati dalla struttura commissariale presieduta dal sindaco Luigi Brugnaro e altri lo saranno di qui all'inizio del prossimo anno.

Analizziamo oggi una singola categoria di imprese, che ha subito molti danni in città: gli artigiani nelle loro molteplici sfaccettature che vanno dai muratori agli impiantisti fino ai maestri del vetro e agli orefici.

L'associazione Artigiani di Venezia ha finora portato avanti 320 pratiche per un valore complessivo di ristori pari a 710mila euro. Le risorse finora erogate sono stati 472mila 576 euro, pari al 66,56% del totale. Le risorse ancora da erogare sono 237mila 424 euro, pari al 33,44%.

CONTRIBUTI IMMEDIATI

Si tratta di contributi immediati, quelli fino a 20mila euro per le imprese, dal momento che per la lettera E (i danni da liquidare in futuro in base a una percentuale stabilita in Parlamento) l'associazione ha scoraggiato i titolari in quanto la procedura è stata ritenuta lunga e costosa. Solo due aziende tra quelle assistite dalla Confartigianato hanno fatto domanda in questo senso.

«Nell'immediatezza - racconta il direttore dell'associazione, Gianni De Checchi - avevamo costituito una task force senza precedenti, mettendola a disposizione non solo degli artigiani, ma di tutta la città. Abbiamo coinvolto 8 dipendenti per coprire tutta Venezia cui abbiamo regalato 7mila 232 ore di lavoro per fare tutto l'iter gratuitamente per la gestione di quell'enorme numero di pratiche».

Per ogni pratica, va ricordato che servono tre passaggi. La preistruttoria, durante la quale si cerca di limitare al massimo richieste inutili, poi il caricamento delle domande e infine la rendicontazione con fatture. «Tutta questa attività - prosegue De Checchi - ci ha messi a contatto con il commissario con cui abbiamo collaborato e ci siamo fatti promotori di alcune modifiche utili a tutti, a cominciare dalla possibilità di erogare contributi per stralci che ha consentito di avere i soldi per andare avanti con i lavori e poi altre questioni tecniche via via che si presentavano».

Purtroppo, come è capitato, essendo questi ristori il frutto di una normativa nazionale, sono rimaste fuori alcune categorie di imprese i cui beni finiti in acqua non erano compresi tra quelli rimborsabili. «La struttura commissariale ha lavorato molto bene - aggiunge - e ad essa va fatto un plauso, ottimamente coordinata da Maurizio Calligaro. La città deve essere grata al commissario e alla struttura. È stata davvero un fiore all'occhiello. Per chi non è stato possibile aiutare, abbiamo provveduto con il fondo speciale alimentato dalle sottoscrizioni da privati, tra cui quella alimentata dal principe Emanuele Filiberto di Savoia. In tutto, sono stati raccolti circa 50 mila euro». Ad esempio, il fondo è stato utilizzato per aiutare un artigiano che aveva libri antichi che non rientravano nel computo. «Dobbiamo poi ringraziare l'acqua alta perché ci ha portato in ufficio tante storie di famiglie e imprese che non avremmo mai conosciuto. Oltre all'associato con i libri antichi, c'è chi ha risarcito i clienti a proprie spese per i prodotti che aveva in deposito come televisori ed elettrodomestici vari in riparazione. Non essendo di proprietà non potevano essere ricomprati. C'è poi chi ha dovuto sistemare il negozio per Natale parcheggiando i figli presso amici, e poi l'impiantista di Pellestrina che ha girato l'isola per giorni riallacciando gratis la corrente a tutti e come premio si era guadagnato una polmonite. Insomma, storie che ci hanno toccato. Consideriamo chiusa una parentesi molto impattante - conclude De Checchi - di un anno in cui abbiamo dato molto ma forse abbiamo ricevuto di più in termini di rapporti umani».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA