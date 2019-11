CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Acqua alta/1Almeno le dighefluttuantiNell'atto di poter fare qualcosa per Venezia, pur augurandomi che il Mose possa proteggere la mia amata città, suggerisco di poter attuare il progetto Falconi delle dighe fluttuanti sulle bocche di porto. Il progetto di rapida fattibilità, non solo potrebbe anticipare la protezione dalle acque alte, ma potrebbe anche essere completamente al funzionamento del Mose, dando corpo alle tantissime disperate voci che, pur senza nessuna idea precisa, auspicano un immediato miracolo tecnico per fare vivere la...