Il primo suono che si sente è quello delle sirene, minacciose, inquietanti, perché l'acqua sta crescendo, sempre di più. Agli spettatori non viene spiegato che sono i giorni dell'Aqua Granda, la seconda marea più alta della storia recente, 187 centimetri. È il novembre 2019, la troupe di Stefano Mordini è in piazza San Marco a girare quello che inizialmente doveva chiamarsi Sei tornato, salvo poi decidere per Lasciami andare, titolo forse più appropriato per un thriller psicologico, due genitori che convivono con il dolore per la perdita del figlioletto precipitato nella tromba delle scale di casa, film che uscirà nelle sale l'8 ottobre e che è stato presentato ieri sera, fuori concorso, alla Mostra del cinema.

E la Venezia in cui è ambientata questa storia - con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa, Serena Rossi - non è la solita Venezia. «Cerchiamo di tenere a galla una città che sta affondando» si dice nel film. Una città che sembra diventata teatro di truffe, con calce fatta male nelle ristrutturazioni dei palazzi che si sgretolerà dopo pochi anni e racconti di «perizie false per vendere le case prima che crollino».

Fantasia cinematografica o accuse basate su prove? Quattordici mesi fa, al tempo delle riprese, la troupe di Mordini non ha avuto vita facile in laguna. Due giorni dopo l'Aqua Granda sui social i veneziani si erano sfogati contro la produzione del film accusandola di sciacallaggio, perché mentre la città era in ginocchio il regista aveva ripreso a girare sotto le Procuratie. E i negozianti avevano anche accusato la produzione di «fare onde» con lo spostamento delle macchine da presa. Finché il sindaco Luigi Brugnaro aveva ordinato lo stop: «Li abbiamo mandati via, non c'è di peggio che la speculazione in questi momenti».

«Non voglio fare polemiche - ha detto ieri in conferenza stampa Stefano Accorsi - Noi abbiamo cominciato a girare a novembre, era previsto novembre e dicembre. Premetto che Venezia è un set prezioso per questo film, eravamo entusiasti perché è un contesto unico, anche se complicato logisticamente. Avevamo previsto di continuare a girare con l'alta marea che normalmente c'è a Venezia, nessuno poteva immaginare quello che è successo, un disastro per la città, l'abbiamo vissuto in prima persona. Al di là delle polemiche che sono state strumentali, abbiamo continuato a girare perché un film non è una macchina che puoi interrompere da un giorno all'altro, un film costa, coinvolge tante famiglie. Il giorno che abbiamo girato in piazza San Marco siamo stati accompagnati dalla polizia municipale, avevamo i permessi, non siamo andati a fare sciacallaggio. Siamo stati vicinissimi ai veneziani, gran parte della troupe era veneziana, in ogni giorno libero tutte le persone che potevano hanno dato una mano».

E le perizie false per vendere i palazzi prima che crollino? «Non è un'accusa a Venezia - ha detto il regista Stefano Mordini - Il bluff esiste dappertutto, è chiaro che a Venezia, per la situazione che ha, se uno vuole costruire delle truffe, le costruisce in quella dimensione lì. Fa parte del racconto: se si è deboli si rischia di essere attaccati, il film parla di questo. Ovviamente non ho prove su Venezia, ma abbiamo fatto delle ricerche: cosa può succedere in una città come questa se si vuole costruire una truffa? Un analogo discorso è stato fatto anche nel film di Nicolas Roeg (A Venezia... un dicembre rosso shocking del 1973, ndr)».

Nel film non ci sono ringraziamenti al Comune né alla città. Citato invece l'hotel Danieli, dove sono state girate alcune scene con Accorsi e Golino.

Alda Vanzan

