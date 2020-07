Accordo Ue / 2

Ma come? Non sono tutti contenti ora che non c'è più la Lega al governo? 1000 clandestini in 2 giorni, Conte che sembra il salvatore della patria mentre ha ottenuto 127 miliardi che non solo dovremo restituire, ma stando anche molto attenti a come ci comportiamo con le riforme, come è anche giusto che sia sinceramente; gli altri 81 miliardi nemmeno li considero, sono soldi che abbiamo dato noi in tutti questi anni e che, in parte, ci tornano indietro; ma Merkel e Macron fanno concessioni all'Italia perché a loro basta che non torni Salvini. È enormemente più facile gestire qualche miliardo anziché riprendersi quelli, fra i quali jihadisti, che ci stanno portando le loro ong. Ora vedremo come, se e quando spenderemo questi soldi, vedremo come, se e quando si riparlerà di ricollocazione migranti, e vedremo, se, come e quando riusciremo a contenere il covid vista la recrudescenza che si sta espandendo in pieno luglio. Il che mi dà i brividi, anche e soprattutto per casi importati da fuori, leggasi Jesolo. L'essenziale è che non ci sia più Salvini. Ora ci sarà da divertirsi.

Riccardo Gritti

Venezia

Coronavirus

Scuola, quei soldi

per i nuovi banchi

Leggo l'articolo di Luca Ricolfi Virus e Scuola una pessima lezione e, commentandolo con mia moglie, austriaca di nascita ma italiana da 56 anni, ci siamo fatti quattro risate sui termini incredibilmente farseschi del linguaggio buro/ministeriale usato (Rime buccali ha vinto il primo premio). Dopo di ché, facendo quattro conti e stimato che invece di spendere mezzo miliardo in banchi a rotelle si potrebbero assumere almeno 10.000 docenti in più (va bé, per un anno, ma se ne assumo 2.000 vado avanti per 5 anni) abbiamo smesso di ridere. E che ne facciamo dei vecchi banchi, allora? Dice lei. Mah! Penso che dovremo smaltirli da qualche parte, dico io. E quanto costerà ancora? Boh! Wahnsinn! (Pazzesco!)

Ma non dirlo a quelli di là del confine che già ci guardano storto!

Mirco Torre

Lido di Venezia

Istruzione

Storia, un programma

da rivedere

A proposito di scuola concordo pienamente con l'analisi di Luca Ricolfi e aggiungerei che avendo fatto da esaminatrice (in quanto prof. di matematica) agli esami di licenza media per decenni mi sono sorbita (fino al 2017 ma so per certo che la consuetudine si è protratta durante l'attuale 2020....) immancabilmente le disavventure legate al binomio Hitler-Mussolini. Senza entrare nel merito della Seconda guerra mondiale ecc. mi chiedo se non sia arrivato finalmente il momento di cambiare programmi e contenuti dei libri di storia giungendo magari fino alla guerra di Libia, che ha rappresentato per noi l'inizio della più grave crisi dall'unità d'Italia.

Simonetta Fileccia

Venezia

Il ricordo

Il pensiero e l'azione

di Dino De Poli

Dino De Poli, grande anche fisicamente ma pensava alla grande e soprattutto agiva e realizzava alla grande: l'arte nel senso più ampio, l'umanesimo, la cultura, l'architettura, il gusto del restauro, lo prendevano e lui si faceva prendere.

Sono innumerevoli gli scenari cui lui si è affacciato, ed è quindi in questo ampio contesto che sarebbe giusto ricordarlo. Ma non solo. Ricordo, da quando negli anni 70 era solito frequentare la piccola realtà che stava nascendo nella nostra incantevole Asolo.

La Asolo Musica coraggiosamente balbettava e si affacciava offrendo musica eccelsa a un pur ristretto ma attento e competente auditorio, sopportandone le conseguenti difficoltà organizzative! Riuscimmo a proporre nomi eccelsi, artisti di fama internazionale; scusandomi per l'omissione di altri ricorderò: Mutter, Giuranna, Rostropovic, Derek Han, Brunello, Abbado, Carmignola, Ciccolini, Kremer, Yo Yo Ma, Zimmermann, Campanella, Zuccolini e spesso lui c'era e mi chiedeva: «Come fate?»

E per questo da allora ricordo personalmente quante volte sono salito gli scaloni di Ca' Spineda e - forte del detto evangelico pulsate et aperietur vobis - bussato alla porta del suo studio in fondo a destra del grande salone; ed ogni volta vi ho trovato la sua accoglienza pur nelle congerie di altri suoi più gravosi impegni e ne uscivo ogni volta con il suo sostegno!

Grazie Dino. Asolo Musica ti è grata e di te, grande nel pensiere e nel fare manterrà ricordo imperituro.

Battista Parolin

presidente onorario di Asolo Musica

Sanità

I nuovi disagi

per le prenotazioni

Chiedo scusa se ritorno su un argomento già affrontato dal Gazzettino, ma anche di altri quotidiani, sui problemi legati alla salute dei cittadini. Premesso, che tutti abbiamo giustamente manifestato il nostro riconoscimento per il personale ospedaliero, forze dell'ordine ecc. per quanto fatto durante l'emergenza del coronavirus, stiamo affrontando una emergenza legata alle cure di varia natura, sospese durante questo drammatico periodo. Mi riferisco non tanto ai ritardi di determinate cure e prestazioni che sono comprensibili, ma ai sistemi di prenotazione diventati un incubo anche alle persone giovani e preparate. Infatti, alla chiamata all'Ulss si è costretti al ascoltar eil solito lungo disco sulle modalità e questo disco si ripete anche per decine di volte, senza che ci sia la possibilità di parlare con una persona e stabilire un rapporto umano. Qualcuno mi sa dire come una persona anziana e sola, possa seguire tutte le indicazioni digitali e non avere in quel momento una pur minima risposta sui motivi della chiamata. Tutti avevamo detto nulla sarà come prima ma tutti intendevano che saremo stati migliori, contrariamente mi sembra essere diventato tutto più complicato e burocratizzato dove il termine rapporti umani è più un detto comune, ma che rimane del tutto trascurato.

Dino Lazzarotto

Società

Il pericolo

per i giovani

Viviamo in un contesto sociale che sembra essere sempre più indifferente e rassegnato rispetto a quanto succede al suo intorno. E in particolare disattento al gravissimo problema dell'emergente disagio giovanile. Giovani, giovanissimi, abbandonati a una cultura che ha come unico riferimento un effimero ed emozionale appagamento individualistico degli istintivi immediati desideri. L'unico scopo della vita è un successo e un guadagno facile, senza più alcun rispetto d'una esigente misura etica. Il dilagare di fenomeni di violenza e la diffusione della droga già tra giovanissimi di 11/12 anni sono l'evidente spia d'un gravissimo squilibrio che investe l'aspetto dell'educazione delle nuove generazioni. Plaudo pertanto all'interessante e competente pagina d'attualità che Il Gazzettino ha voluto dedicare a questo tanto delicato come urgente problema dell'educazione. S'osserva spesso tra i giovani la tendenza di voler sfuggire al compito d'assumersi una precisa responsabilità, rinviando il più possibile impegni che comportano sacrifici e rinunce. La crisi della famiglia ha in questo comportamento mentale, che rifugge da qualsiasi progetto impegnativo o legame stabile e permanente, una delle sue indubbie cause palesi. E la permissività denunciata nella ricerca dell'articolo in questione, presentando la posizione di Frank Furedi, sociologo canadese, e la sua analisi di studio, è una delle spie d'una mentalità e processo sociale che, cancellando ogni riferimento etico, orienta la persona a una visione dell'esistere falsamente impregnata d'un egoistico appagamento individualista. Il porre dei confini, come sottolinea il sociologo canadese, non significa voler essere autoritari e privare della libertà, quanto piuttosto intende richiamare la naturale realtà della condizione umana, in sé limitata e sottoposta a un combattimento quotidiano per guadagnare quel valore di libertà e senso pieno, che è l'unico fine del nostro faticoso destino. Amaro e noia la vita, altro mai nulla! E fango il mondo. E l'infinita vanità del tutto! (G. Leopardi, sonetto A se stesso, vv. 9-10.16). Far prendere atto che la vita è cosa seria e impegnativa e richiede una libertà responsabile, deve essere il compito primario d'una corretta educazione.

Eugenio Mirandola

Conegliano Veneto

