VENEZIA Un accordo per realizzare sinergie nelle attività della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.

Ieri mattina, nella sede del Comando regionale Veneto della Guardia di Finanza a Palazzo Corner Mocenigo, in San Polo a Venezia, il dirigente generale della direzione interregionale Vigili del Fuoco Veneto e Trentino Alto-Adige, con sede in Padova, Loris Munaro ed il comandante regionale Veneto della Guardia di Finanza, Giovanni Mainolfi, hanno sottoscritto un protocollo operativo di collaborazione.

In pratica si otterranno dei vantaggi nelle reciproche attività di postformazione e aggiornamento professionale del personale dipendente, in un'ottica di costante ricerca dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede, infatti, che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La Direzione interregionale ed il Comando regionale svilupperanno autonomamente, tra le altre, attività di post-formazione e di aggiornamento professionale.

Si tratta in particolare di formazione in materia antincendio per la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, di violazioni di natura economico-finanziaria nonché di difesa personale. Analoghe sinergie possono essere ricercate anche in ulteriori ambiti di collaborazione valorizzando le infrastrutture già disponibili per la realizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione e di aggiornamento a favore del personale dipendente per far fronte a specifiche esigenze addestrative. La Guardia di Finanza del Veneto ed i Vigli del Fuoco con questo passo hanno posto le fondamenta per sviluppare ampie forme di collaborazione, da disciplinare con modalità idonee, nonché iniziative a sostegno del personale dipendente, con significative economie di risorse pubbliche.

