L'AGGRESSIONE

VENEZIA Restano gravi le condizioni di Federico Carnio, il 53enne di Noale accoltellato sabato alla casa di accoglienza a Sant'Alvise da un altro ospite della struttura, il 65enne argentino Ruben Hector Romano. L'uomo, infatti, ricoverato in ospedale, si trova attualmente all'ospedale dell'Angelo in terapia intensive. Le ferite sono molto profonde, e al momento il suo quadro clinico rimane stabile. Serviranno ancora alcuni giorni per capire se il suo corpo sia in grado di reagire alle terapie. Le coltellate sono arrivate molto vicino a punti vitali, un fendente ha sfiorato l'arteria femorale, l'altro il cuore. Il 65enne argentino, convivente di Carnio, ora si trova in carcere, arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio: sabato sera è stato trasferito dalla casa circondariale di Venezia al Due Palazzi di Padova.

LE STORIE

Quelle di Federico e di Ruben sono storie conosciute dagli addetti ai lavori, che in questo caso non sono poliziotti e carabinieri, ma assistenti sociali. I due, infatti, non avevano un passato criminale: praticamente nessun precedente alle spalle. Entrambi venivano dalla strada. Una vita da clochard per poi entrare in un programma di inserimento del Comune che li aveva visti affrontare diversi passi fino all'inserimento abitativo in casa accoglienza. In questo caso, il complesso dell'ex ospedale pediatrico Umberto I, gestito dalla fondazione di partecipazione casa dell'ospitalità comunale. Un grande appartamento, come lo chiamavano tra di loro, che accoglieva, oltre ai due, anche altri cinque ospiti.

L'aggressione è avvenuta intorno all'ora di pranzo: a quanto si è capito, aggressore e vittima non si sopportavano. Bisticci e litigi continui, per i classici futili motivi, come vengono definiti in gergo, ma che evidentemente avevano esasperato il loro rapporto. Anche in questo caso la miccia era stato un diverbio per piccole incomprensioni. Ruben, accecato dalla rabbia, ha impugnato il coltello da carne e ha colpito Federico. A dare l'allarme gli altri ospiti. Volante lagunare e idroambulanza sono arrivati verso le 12.30: dopo un primo passaggio al civile, vedendo degenerare le condizioni, si è deciso per un trasferimento all'Angelo, nel pomeriggio.

L'argentino, all'arrivo dei poliziotti, non ha opposto resistenza. Era immobile, con il coltello ancora in mano, come se fosse in trance. L'arma è stata sequestrata, servirà per il proseguo delle indagini. L'uomo presentava ferite alle braccia e alle mani, segno che prima dei fendenti c'era stata una lotta furiosa tra i due. Al momento non vi sono testimoni diretti dell'accaduto, si attende che i due possano entrambi essere in grado di parlare per poter fornire la propria versione.

