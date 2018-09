Accoltellamento sul bus, trovato il coltello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CITTÀ VIOLENTAMESTRE Non ha esitato, anche se aveva un coltello in mano e aveva appena tagliato la gola a un suo connazionale. Un ruolo da protagonista, nell'aggressione brutale dell'altro giorno su un autobus davanti all'ospedale dell'Angelo, l'ha giocato un autista di un altro autobus della linea 9h, fermo in parcheggio. Testimone dell'accaduto in prima persona, non appena ha visto scendere quel giovane romeno con il coltello sporco di sangue, lo ha rincorso urlandogli di fermarsi. L'uomo non ha reagito, si è come paralizzato davanti al...