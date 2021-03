ACCESSORI

Che l'equipaggio di una barca a vela da competizione si muova con la stessa precisione di un movimento meccanico di alta orologeria potrebbe sembrare un paragone forzato, eppure, guardando gli uomini dell'equipaggio di Luna Rossa regatare durante la Coppa America, è impossibile non cogliere questa similitudine. Ciascuno ha un ruolo preciso e ha provato per mesi il suo compito, tutti si muovono all'unisono guidati nella scansione delle loro azioni da un solo skipper e team manager, Massimiliano Max Sirena: «L'elemento umano è importantissimo e la tecnologia non gli porta via né spazio né valore, anche perché bisogna ricordarsi che dietro ogni tecnologia c'è sempre l'uomo: per crearla e poi utilizzarla al meglio. Queste barche non potrebbero viaggiare senza l'uomo, nemmeno il mezzo più sofisticato al mondo riuscirebbe a farlo. È sempre l'uomo che gestisce tutto ed è il modo in cui lo fa a fare la differenza».

LA PASSIONE

Al suo polso, come a quello di tutti gli elementi dell'equipaggio, troviamo un Panerai. La casa dalle origini fiorentine, lavorando con il sailing team Luna Rossa Prada Pirelli, ha una collezione di orologi dalle prestazioni superiori, ispirati alle tecnologie e ai materiali utilizzati in America's Cup, come il Carbotech basato sulla fibra di carbonio e noto per essere stato utilizzato per costruire il monoscafo AC755 di Luna Rossa. «Premesso che io sono un appassionato di orologi fin da piccolo dice Sirena - Panerai rappresenta esattamente quello che cercavamo per Luna Rossa: un marchio italiano, famoso a livello mondiale, con una storia importante. Per questo motivo, quando ho incontrato Jean-Marc Pontroué (ceo della manifattura orologiera, ndr.) a Porto Santo Stefano durante una regata di barche d'epoca, gli ho espresso quello che per me era fondamentale: che la nostra non fosse solo un'operazione di marketing o di normale sponsorizzazione ma che ci fosse qualcosa di vero dietro. Fortunatamente anche lui aveva la mia stessa visione e abbiamo iniziato a costruire un progetto insieme».

«C'è stato un grande scambio con l'engineering del brand, sia di informazioni che di tecnologia. Allo stesso tempo abbiamo voluto creare un prodotto insieme a Panerai che raccontasse realmente Luna Rossa, non solo il nome messo sopra. Ad esempio il fondo è fatto con le vele della nostra barca, mentre per la cassa in carbonio sono stati utilizzati pezzi provenienti dalle stesse lavorazioni dello scafo. C'è stato uno scambio di tecnologie e idee ma soprattutto abbiamo realizzato un prodotto insieme, studiato nel minimo dettaglio. Anche semplicemente la grafica».

IL VANTAGGIO

Quest'anno poi, la Coppa America ha dimostrato come la partenza sia forse il momento più importante dell'intera regata: partire per primi regala quasi sempre un vantaggio difficile da rimontare. «Abbiamo un software a bordo con una schermata che ci dà la posizione delle boe e la linea di partenza dice Max - su questo monitor non vedi però l'avversario ma solamente la tua barca all'interno del box di regata. La partenza è una fase importante, dove il tempo è fondamentale: devi partire allo 0, né a -1 né a +1. La partenza perfetta è quando parti a -0.5 secondi dentro la linea, che vuol dire un po' meno di un metro dalla stessa: quando parti a un metro dentro una linea con una barca che fa 40 nodi vuol dire che hai spinto tanto alla partenza».

IL CONTROLLO

Viene anche da chiedersi se, per il team di Luna Rossa, l'orologio al polso sia realmente importante oppure non sia un semplice accessorio: «Assolutamente fondamentale risponde Max Sirena - uno strumento di lavoro e non semplicemente un oggetto bello da portare al polso e che ti dice che ora è. C'è un detto in Coppa America che ne esprime bene l'essenza: l'unica cosa che non si può comprare è il tempo. Che poi vale anche nella vita in generale. Il tempo non lo compri e devi saperlo usare al meglio. Io per esempio indosso il Panerai Regatta: mi piace controllare quello che sta facendo la barca anche durante le simulazioni di partenza. Certo, poi abbiamo anche sistemi molto più complicati però l'orologio per tutti noi velisti è davvero uno strumento di lavoro».

Paolo Gobbi

