MILANO Da due anni è l'auto della bellezza, perché scorta le aspiranti reginette di Miss Italia. È la più giovanile delle vetture della gamma di SsangYong, il costruttore coreano controllato dagli indiani di Mahindra. E con l'aggiornamento della sua prima generazione diventa ancora più interessante per i clienti del Belpaese.

Perché la Tivoli monta sotto il cofano il nuovo milledue sovralimentato a tre cilindri a benzina Gdi. Accreditato di una percorrenza di oltre 17 chilometri per litro nel ciclo di omologazione mista Wltp, il Suv compatto da 4,20 metri di lunghezza ha una potenza di 128 cavalli con 230 Nm di coppia. Lo spunto non è di quelli sensazionali (10,6 secondi da 0 a 100 all'ora), ma solo uno fra i modelli rivali è più scattante, mentre la velocità di punta raggiunge i 181 km/h. Il modello è stato rivisto anche esteticamente con cofano, portellone posteriore, parafanghi, paraurti, griglia del radiatore e gruppi ottici ridisegnati. Ma la cifra del Suv coreano è la razionalità. Sia nell'offerta, che in Italia prevede un solo allestimento e due pacchetti di personalizzazione, sia nella gamma motori.

Oltre alla nuova unità, la Tivoli si può sempre avere con il Gdi da 1.5 litri e 163 cavalli, anche in versione bifuel a Gpl, e con il diesel da 1.6 litri e 136 cavalli. Mario Verna, direttore generale di SsangYong Italia, ha anticipato che la doppia alimentazione verrà sviluppata anche per la nuova e più piccola unità. «Abbiamo un prodotto pensato per dare agli automobilisti una vettura capace di rispondere perfettamente alle nuove richieste in termini di motorizzazioni e sicurezza, ma anche dal punto di vista degli asset e del design» , ha spiegato il manager. Il listino parte da 21.000 euro, ma è già previsto uno sconto iniziale di 4.000 euro che lima in modo significativo il prezzo d'ingresso. Le varianti a gasolio e Gpl partono da 24.300 euro.

Per tutti gli accessori principali, ossia i pack Comfort (con climatizzatore bizona, retrocamera posteriore e connettività Apple CarPlay e Android Auto) e Style (che include i fari Full Led e lo schermo da 10,25''), la trazione integrale con sospensioni posteriori multilink e la trasmissione automatica, occorre sborsare la stessa somma, 1.800 euro. Lo Start & Stop è di serie (ma non è disponibile con le quattro ruote motrici), così come diversi sistemi di assistenza alla guida come la frenata di emergenza o il riconoscimento della segnaletica stradale.

Mattia Eccheli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

