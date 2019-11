Abusi edilizi in darsena, sanatoria in Procura per Veritas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONTENZIOSOVENEZIA Dura lex sed lex. Anche le società partecipate possono finire nel mirino dell'amministrazione comunale per lavori non eseguiti nel pieno rispetto delle regole. Così ieri, tra le notizie di reato inviate periodicamente alla Procura di Venezia, compare la società Veritas tra gli oggetti dell'azione penale che il Comune ha chiesto alla magistratura di avviare. Si della darsena per le barche da lavoro realizzata dalla società per l'ormeggio notturno in sacca San Biagio, lungo il canale che la divide da Sacca Fisola. Una...