IL CASOMESTRE Ristori per gli abbonamenti dei trasporti non utilizzati per colpa della Dad, la didattica a distanza? Per quest'anno non se ne parla, almeno dal Governo, e così l'associazione di consumatori Adico ha fatto un po' di conti scoprendo che, a rimetterci, sono state le famiglie che hanno scelto gli abbonamenti annuali per i loro figli, invece di rinnovarli mese per mese. Una pessima scoperta che arriva a pochi giorni dal consiglio...