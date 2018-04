CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ABBIGLIAMENTOMILANO Utile netto rettificato in crescita del 16% a 106,5 milioni di euro su vendite nette per 1,415 miliardi (al netto del sell-in verso Sempione Fashion Ag) per Ovs nell'esercizio 2017 chiuso al 31 gennaio 2018. Il margine operativo lordo rettificato migliora a 196,5 milioni (+5,3%). A gennaio 2018 l'indebitamento finanziario netto sale a 317,9 milioni (da 283,2 milioni dell'anno precedente) senza considerare l'impatto (59,9 milioni) della valutazione mark-to-market degli strumenti utilizzati a copertura delle oscillazioni dei...